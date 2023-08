Inter: Sommer entro il weekend, ultimatum Shakhtar a Trubin

il rebus

Dopo Samardzic, si punta ad avere il portiere svizzero il più presto possibile. Si allontana Trubin, spunta Bento

Sostanzialmente chiusa la trattativa Samardzic, i dirigenti dell'Inter lavorano sempre per Scamacca ma soprattutto per risolvere quella che al momento è la più grave lacuna nella rosa di Simone Inzaghi: il portiere, anzi i portieri. Il prescelto è Yann Sommer, anche ieri schierato titolare nel Bayern Monaco contro il Liverpool, per il quale - anche se visti i tanti tira e molla meglio restare cauti - si attendono novità nel weekend visto che i nerazzurri vorrebbero portarlo a Milano entro sabato.

La fine delle due tournée, in Asia sia l'Inter che il Bayern, era da sempre considerata dalle parti un punto chiave nella trattativa. Vero che il club bavarese sta ancora cercando un portiere per sostituire Sommer in attesa del rientro di Neuer ma lo stesso Tuchel, anche se indirettamente, ha fatto capire come lo svizzero voglia andarsene e l'Inter, che finora ha impostato l'affare su una cifra di 4 milioni più bonus, potrebbe anche fare leva sulla volontà del giocatore, pagare la clausola da 6 milioni e regalare finalmente il rinforzo atteso a Inzaghi.

Il capitolo estremo difensore non si chiude certo qui visto che serve anche il sostituto di Handanovic, sinora individuato in Trubin dello Shakhtar Donetsk. È ancora lui il preferito da Marotta e Ausilio ma la trattativa con gli ucraini si complica di giorno in giorno: secondo sport.novyny lo Shakhtar ha avvisato il portiere dicendogli che o partirà per 25 milioni oppure si farà un anno in panchina. L'Inter non si è spinta oltre i 12 milioni anche perché il 21enne andrà in scadenza a giugno 2024 ma intanto il Benfica si è fatto vivo con gli ucraini.

Ai nerazzurri è stato proposto Bento, portiere classe 1999 dell’Athletico Paranaense: il profilo piace, visto anche il passaporto comunitario, ma i costi dell'operazione (10 milioni la richiesta, 7 l'offerta) non convincono i dirigenti. Oltretutto in Brasile Bento è visto come una sorta di predestinato e non tutti sono convinti che verrebbe in Europa a fare il secondo.

Vedi anche Mercato Inter, accordo trovato con l'Udinese per Samardzic