Inter, Samardzic in pugno: oggi l'incontro per l'Udinese per chiudere l'affare

MANOVRE NERAZZURRA

Secondo colpo a centrocampo per i nerazzurri dopo Frattesi: Marotta ha ringiovanito la rosa

Lazar Samardzic all'Inter: ci siamo. Dovrebbe essere oggi la giornata cruciale per il passaggio del centrocampista naturalizzato serbo in nerazzurro: è previsto un incontro tra l'Udinese e i dirigenti del club con sede in Viale della Liberazione per mettere il tutto nero su bianco. Bisogna solo formalizzare un affare definito già nei giorni scorsi: alla famiglia Pozzo andranno 15 milioni di euro più il cartellino del promettente Giovanni Fabbian, lo scorso anno protagonista con la Reggina in Serie B. Al calciatore classe 2002 verrà garantito un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.

In attesa dell'ok del Bayern Monaco per Sommer (lo svizzero è stato schierato dal 1' nell'amichevole col Liverpool), Samardzic si candida a essere il quinto colpo di Marotta in questo mercato estivo. Precisamente il secondo a metà campo dopo Frattesi: entrambi accomunati dalla giovane età. Tolto Cuadrado infatti, ringiovanire la rosa è la mission degli uomini mercato dell'Inter per questa estate. Giovane lo è pure Fabbian, cresciuto nella cantera nerazzurra: il suo cartellino verrà valutato circa 8-10 milioni di euro, per un'operazione che si avvicinerà complessivamente a quota 25 milioni di euro.

L'Inter manterrà comunque una recompra sull'ex Reggina, da esercitare entro il 2025: non si andrà comunque oltre i 15 milioni di euro. Dettaglio, al pari di quello riguardante le modalità di pagamento, che verrà definiti nelle prossime ore: i meneghini hanno in pugno Samardzic, tolto soprattutto al Napoli, anch'esso fortemente interessato al fantasista negli ultimi mesi.