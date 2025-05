Inter: per trattenere Inzaghi aumento, subito 3 colpi e 40 milioni per la punta

Ma la partita più che altro si gioca sulla competitività della squadra e su un mercato che deve essere più spumeggiante degli scorsi. E allora la dirigenza nerazzurra metterà sul piatto il colpo Sucic, già chiuso, la trattativa vicinissima alla conclusione per Luis Henrique e i concreti passi avanti per Bonny. A proposito di questo ultimo affare, la disponibilità a investire fino a 40 milioni di euro per comprare una nuova punta che affianchi Lautaro Martinez e Thuram è la dimostrazione che, dopo anni di mercato a costo zero o quasi, ora tuti sanno che è tempo di rinforzare davvero la squadra per continuare questo ciclo che ha già dato diverse soddisfazioni, al club come a Inzaghi.