Marotta lo chiama, Calhanoglu pronto a riprendersi l'Inter: a Milano settimana prossima

"Calhanoglu è un nostro giocatore a tutti gli effetti, tornerà quanto prima": così ieri il presidente dell'Inter Beppe Marotta all'uscita dagli uffici della Lega di Serie A. Quel "quanto prima" è martedì della prossima settimana, quando è fissato l'inizio dei lavori per i giocatori che non hanno preso parte alla trasferta americana per il Mondiale per Club. Il turco, infortunato, aveva lasciato il ritiro nerazzurro anzitempo, tornando in Europa per curarsi e prendersi un periodo di vacanza. Da lì, però, il pesante dissidio con Lautaro, il botta e risposta televisivo-social, le sempre più pressanti voci sul Galatasaray.