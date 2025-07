L'Inter studia le prossime mosse per Lookman: c'è l'ok del nigeriano. L'Atalanta vuole 50 milioni

L’Atalanta, dal canto suo, non sembra intenzionata a fare sconti. La valutazione è ferma a 50 milioni di euro. Il club nerazzurro spera però di far leva su una promessa fatta lo scorso anno al giocatore, quando la sua cessione fu bloccata per evitare una doppia partenza eccellente dopo l’addio di Koopmeiners, finito alla Juventus. Ora, con la volontà del calciatore sempre più chiara, a Zingonia potrebbero aprire alla trattativa. Non si esclude l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare la parte cash: tra i profili che piacciono all’Atalanta c’è Kristjan Asllani, centrocampista albanese che potrebbe rientrare nell’operazione, ma che sembra a un passo dalla Fiorentina.