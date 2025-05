Inter, parla Inzaghi: "Delusi per lo scudetto, ora puntiamo al sogno Champions. Arabia? Ci sono richieste, ma folle parlarne ora"

Qual è la sua emozione nell'arrivare in finale di Champions per la seconda volta in tre anni? Ha uno slogan per questa sfida?

In me c'è ancora grandissima emozione per il traguardo di due anni fa, ma sappiamo tutti che abbiamo fatto un ottimo percorso ma che ci manca l'ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. Inutile negare che c'è sofferenza per aver perso lo scudetto, ma è giusto fare i complimenti al Napoli per aver vinto un campionato giocato punto a punto. Bisogna saper perder e saper vincere nel caso, purtroppo ci è mancato qualcosina in Serie A e non è giusto parlare d'altro. Non parliamo di campionato perché non voglio rischiare di sminuire il lavoro di un'altra squadra.