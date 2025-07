Pescara, colpo in difesa: ufficiale l'arrivo di Corbo

Dopo il ritorno di Letizia, il Pescara accoglie Gabriele Corbo. Così i biancazzurri in un comunicato: "La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Corbo - si legge -. Il difensore classe 2000 ha firmato un contratto annuale con opzione, a favore della società, per il prolungamento di ulteriori due stagioni. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna, Corbo vanta esperienze in Serie A, Serie B e campionati esteri, tra cui la massima divisione canadese con il CF Montréal. A Gabriele va il più caloroso benvenuto in biancazzurro, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni".