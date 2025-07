Inter, Chivu pesca il jolly Lookman: il nigeriano per saltare l'uomo e cambiare modulo

L'Atalanta l'idea di perdere il nigeriano l'ha messa in conto già da diverse stagioni, ma questa potrebbe essere la volta buona che le strade si separino. Serve però l'offerta giusta per una Dea che, dopo aver perso anche Retegui, sembra in piena rivoluzione post Gasperiniana. Dal punto di vista del giocatore archiviata la possibilità di finire al Psg come in passato, il possibile passaggio nella Milano sponda nerazzurra è stata accolta con entusiasmo, anche se in questa prima fase non forzerà la mano più del dovuto.