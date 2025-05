Mercato Inter: passi avanti concreti per Bonny, sarà il vice Thuram. Intanto c'è Sucic: "Impressionato dai nerazzurri"

Lo scudetto numero 21 non è arrivato, ma in attesa di capire se affrontare il Mondiale per Club da campioni d'Europa in carica o meno l'Inter sta già pianificando i rinforzi per il prossimo futuro. Il primo, già chiuso e annunciato da tempo, è Petar Sucic della Dinamo Zagabria che ha segnato nell'ultima partita con il club croato senza però riuscire a conquistare il titolo: "Sono impressionato dall'Inter - ha commentato -, non vedo l'ora di iniziare. Credo di essere un buon profilo per il club nerazzurro".