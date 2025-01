Inter, Palacios al Monza e la collaborazione per l'Under23

Se l'addio di Palacios non provocherà grossi scossoni nella rosa nerazzurra, la possibile partenza di Tajon Buchanan merita qualche riflessione in più. L'esterno canadese, come emerso nei giorni scorsi tramite il suo ct Marsch, ha intenzione di andare via in prestito per cercare maggiore spazio ma in quel caso servirebbe un sostituito in fascia: si è parlato di Zalewski della Roma ma Simone Inzaghi preferirebbe che Buchanan, sul quale sta lavorando da mesi, restasse. Di qui il dubbio del giocatore, partire o giocarsi le chance a Milano?