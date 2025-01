Inter, Buchanan vuole partire in prestito: le parole del ct canadese

La situazione di Tajon Buchanan fa parte della prima casistica. Mai veramente integrato nelle rotazioni di Simone Inzaghi, che a parole continua a "coccolarlo" ricordando anche il grave infortunio alla tibia dal quale ha recuperato a novembre, l'esterno canadese deve decidere se provare a giocarsi le sue chance in rosa o partire in prestito per cercare maggiore continuità e ritrovare le sensazioni del campo. A sentire Jesse Marsch, ct del Canada, Buchanan ha già scelto: "Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, vuole andare via in prestito. Sa che ha bisogno di giocare per riprendere ritmo". L'Inter attende che anche il giocatore lo comunichi in via ufficiale e solo allora si approfondiranno le richieste di Torino e Roma. Nel caso di una partenza, arriverebbe sempre un esterno e non un difensore centrale come vorrebbero i tifosi: si fa il nome di Zalewski, che prima però dovrebbe rinnovare con la Roma.