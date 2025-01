Inter: fatta per Palacios al Monza per sei mesi. Galliani tratta sul treno: "Lascia stare il Tucu"

Tutto fatto per Tomas Palacios dall'Inter al Monza. In giornata è arrivato l'accordo tra i due club per il passaggio del difensore 21enne spagnolo di nazionalità argentina classe 2003 in prestito secco fino a giugno alla corte di Bocchetti, dopo l'ok del giocatore. Il Monza gli pagherà lo stipendio, le visite mediche sono state programmate tra martedì e mercoledì. Nei giorni scorsi l'ad dei brianzoli Adriano Galliani aveva confermato la trattativa tra i due club e sui social circola ora un video fatto con un cellulare 'galeotto', in cui lo stesso Galliani in treno parla al telefono con il ds dell'Inter Piero Ausilio e gli chiede Palacios. "No, no. Lasciamo stare il Tucu (Correa). Palacios".