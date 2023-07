Inter: offerti 20-22 milioni al West Ham per Scamacca

LA MOSSA

Prima offerta ufficiale dei nerazzurri per prendere il giocatore, che piace anche alla Roma, a titolo definitivo

© Getty Images Dai nuovi contatti di ieri alla prima offerta ufficiale. L'Inter ha rotto gli indugi, accelerando sul fronte dell'attaccante da regalare a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti presentato una proposta al West Ham per Gianluca Scamacca: una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. Sul giocatore c'è da tempo la Roma, che però punta al prestito con diritto di riscatto legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League. Dal canto suo il club inglese ha sempre insistito sull'obbligo. Ecco perchè la mossa dell'Inter può essere decisiva per il futuro di Scamacca, classe 1999, e per il suo ritorno nel campionato italiano.

L'inizio della stagione si avvicina e il rebus attaccante è uno dei nodi da sciogliere in casa nerazzurra. Il nome in pole è sempre stato quello di Folarin Balogun dell'Arsenal (Beto, Morata e l'ex Alexis Sanchez gli altri profili seguiti). Un rinforzo anche in prospettiva visti i suoi 22 anni ma molto costoso, con l'operazione di prestito con obbligo di riscatto che toccherebbe i 40 milioni di euro. E le difficoltà per arrivare alla punta statunitense ha spinto l'Inter ad accelerare in direzione Scamacca, superando la Roma per il giocatore che aveva già detto sì ai giallorossi e aspettava solo di tornare nella Capitale, dove è cresciuto.