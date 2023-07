Inter, Sommer più lontano: si complica l'arrivo di Raya al Bayern

REBUS PORTIERE

I bavaresi pronti a mollare lo svizzero solo quando avranno trovato il suo sostituto

Il Bayern Monaco si era mosso deciso sul portiere spagnolo in forza al Brentford David Raya Martin. L'affare, che sembrava in dirittura d'arrivo, ha subito uno stop perché l'offerta di prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata sia dalla società londinese che dal giocatore e l'accordo è al momento sospeso. Questo complica, di conseguenza, il passaggio di Sommer all'Inter, visto che i bavaresi vogliono trovare il sostituto del loro portiere prima di lasciarlo partire.

In più, secondo quanto riporta The Athletic, l'Arsenal, che è alla ricerca di un estremo difensore che possa giocarsi il posto con Aaron Ramsdale, sta pensando seriamente a Raya. Il Bayern, quindi, si ritrova una seria concorrenza per il portiere spagnolo. Le alternative dei bavaresi a Raya passano da De Gea a Bono, coinvolgendo anche Sanchez, Mamardashvili e Baumann.