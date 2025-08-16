L'Inter riflette sul colpo top: le strategie del club tra Lookman e un arrivo..a sorpresa

I nerazzurri preparano le ultime strategie: la pista che porta ad Ademola non è morta
L'improvvisa retromarcia della Roma per Manu Koné cambia nuovamente i piani dell'Inter sul mercato. I nerazzurri, che stavano pensando di spostare sul centrocampista giallorosso gran parte del budget destinato inizialmente su Lookman, sono tornati nuovamente a riflettere. Il margine per un corpo importante c'è, ma bisogna individuare il profilo giusto sia a livello tecnico che a livello economico. La trattativa per Lookman vive una fase una di stallo ma non è ancora morta: l'attaccante è tornato in Portogallo e attende notizie.
L'Atalanta continua a fare muro ma difficilmente potrà contare nuovamente su Ademola, con Juric che considera la partenza del nigeriano come una cosa già assodata (qui le parole rilasciate venerdì nell'interista). Toccherà all'Inter fare un nuovo tentativo con il club orobico, ma poi c'è il mercato e quelle 'famose' occasioni che possono cambiare tutti gli scenari. Manu Koné era una di quelle ed è assai probabile che ne arrivino altre. Starà poi a Marotta e Ausilio decidere se provare a coglierle oppure continuare a sperare in Lookman.
Nelle ultime ore infine, si stanno rincorrendo le voci su una possibile partenza di Benjamin Pavard: sulle sue tracce c'è il Lille, senza dimenticare i sauditi del Neom. Se l'ex Bayern dovesse salutare ecco che si aprirebbero le porte per un nuovo rinforzo in difesa, con Solet tra i preferiti per rinforzare il reparto arretrato. C'è già stato un primo sondaggio con l'Udinese, le prossime mosse dipenderanno dal futuro di Pavard.
