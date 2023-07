Inter, ora l'attaccante: tra Balogun e Sanchez, rispunta Scamacca

INTER

Dopo Samardzic bisogna pensare alla punta. Per completare la rosa, oltre ai portieri, serve anche un centrale: resta viva la pista Toloi

© sportmediaset Al rientro dalla tournée giapponese Simone Inzaghi conta di avere con sè Lazar Samardzic. L'Inter disputerà il primo agosto la sua seconda amichevole nipponica - dopo l'Al Nassr di Brozovic è la volta del Psg di Skriniar - e la volontà del club è di organizzare per metà settimana le visite mediche per il centrocampista serbo-tedesco dell'Udinese in modo da poterlo aggregare al gruppo di rientro alla Pinetina. Ora è tempo di pensare alle altre caselle da riempire: portieri, difensore e soprattutto attaccante.

INTER, REBUS ATTACCO Il weekend ha fatto registrare un paio di novità per l'attacco: l'entrata in scena di Alexis Sanchez che da svincolato dopo un anno a Marsiglia si è proposto per un ritorno a Milano. Candidatura gradita ma legata all'uscita di Correa: insomma, non sarà certo il cileno la punta che può sostituire Lukaku ma, al limite, quella da inserire al posto dell'evanescente argentino, per il quale si attendono offerte dall'Arabia al rientro dal Giappone. Nuovi contatti invece per Gianluca Scamacca che a livello di caratteristiche fisiche è sicuramente il più vicino al belga: va vinta la concorrenza della Roma e trovato un accordo col West Ham che vuole venderlo a titolo definitivo, accettando al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Il resto è più o meno definito: resta forte la candidatura di Balogun, non va dimenticato Beto. Sullo sfondo Morata. Il blitz fatto per Samardzic insegna però che non si può dare nulla per scontato e che da Marotta e Ausilio è lecito attendersi sempre qualcosa di improvviso.

dite la vostra 30 lug 2023

SAMARDZIC ALL'INTER: LE CIFRE I termini dell'accordo per Samardzic sono ormai definiti, la valutazione complessiva è attorno ai 20 milioni di euro: in Friuli andrà Fabbian per il quale il club nerazzurro si riserva il diritto di recompra. Tra lunedì e martedì le due società contano di ratificare l'accordo, limando gli ultimi dettagli, dopo di che il via libera ai test medici. Con l'acquisto di Samardzic, l'Inter completa così la sua linea mediana: sei centrocampisti di assoluto livello, ottimo mix di esperienza e gioventù, tecnica e fisicità, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi, Asllani e, appunto, il serbo-tedesco.