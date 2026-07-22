Inter: Pio Esposito scatenato nella goleada all'Aasen nel primo test estivo

Pio Esposito scatenato nel primo test estivo dell'Inter nel ritiro tedesco di Donaueschingen contro la formazione locale dell'SV Aasen 1928. L'attaccante nerazzurro ha messo la firma in cinque gol nella vittoria per 16-0 della squadra di Chivu. A segnare la prima rete stagione è stato Frattesi su assist di Zielinski. Il centrocampista romano ha poi raddoppiato qualche minuto dopo. Altro protagonista dell'amichevole è stato il giovane Topalovic, autore di una tripletta e che ha colpito anche una traversa. Ad andare a segno anche Mosconi, Diouf (doppietta), Iddrissou (doppietta) e Dimarco. Nel primo tempo Chivu ha schierato: Di Gennaro; Pavard, Asllani, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello; Mosconi, Topalovic. Nella ripresa in campo: Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan Dimarco; Esposito, Iddrissou. All'amichevole non hanno preso parte Provedel in via precauzionale e Massolin, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. L'Inter tornerà in campo domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC al BBBank Wildpark, stadio di casa della formazione del Baden-Wurttemberg.