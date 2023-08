Inter, nuovo centrocampista: spunta Klaassen in prestito dall'Ajax

MANOVRE NERAZZURRE

Sfumato Maxime Lopez, con Ndombele e Pereyra sempre sullo sfondo si apre un varco per l'olandese classe 1993

L'Inter cerca un ultimo rinforzo, una pedina a centrocampo che "abbia caratteristiche diverse dai giocatori che già abbiamo" per dirla alla Marotta. Il tentativo delle ultime ore di mercato è per Davy Klaassen, classe 1993 dell'Ajax, che è stato richiesto in prestito. L'olandese ha giocato titolare contro il Ludogorets nel playoff che ha qualificato i Lancieri in Europa League, sembra quindi una trattativa piuttosto difficile ma i dirigenti nerazzurri ci proveranno fino alle 20 di venerdì. Potrebbe essere un'aggiunta in rosa anche se non è scontata la permanenza di Asllani (l'entourage è a Milano, potrebbe andare via in prestito per trovare continuità) così come quella di Sensi.

La richiesta di Inzaghi di un rinforzo a centrocampo spinge la dirigenza interista a di guardare ancora sul mercato per allargare la scelta in mezzo. Klaassen è fisico, 185 centimetri d'altezza, ma ha la giusta versatilità per ricoprire più ruoli. Contratto in scadenza 2024, sarebbe interessato all'offerta nerazzurra.

Le alternative portano al Tucu Pereyra (svincolato), che ancora non ha accettato la corte spietata dell'Udinese (i bianconeri lo rivorrebbero dopo le ultime stagioni, lui temporeggia aspettando la chiamata da una big). Occhio inoltre a Ndombele, che è stato proposto, mentre sono sfumati sia Maxime Lopez, si era parlato di possibile scambio con Sensi, sia Fofana visto che il Monaco non vuole cederlo in prestito come riportato da Fabrizio Romano. In rosa, non bisogna scordarlo, oltre ad Asllani e Sensi, c'è ancora Agoumé.