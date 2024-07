Inter, mercato nel congelatore: Marotta aspetta la giusta occasione

MANOVRE NERAZZURRE

Dopo i rinnovi e i già annunciati Taremi e Zielinski è arrivato solo Martinez. Oaktree lascia spazio di manovra, ma...

Prima Cabal, poi Tessmann, infine Gudmundsson. Chiusi con largo anticipo gli acquisti di Taremi e Zielinski, sicuramente due giocatori in grado di migliorare notevolmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, l'Inter nell'ultima settimana ha rallentato decisamente sul mercato chiudendo, di fatto, solo l'acquisto del secondo portiere Martinez. Il tutto, dopo un mese in cui la mano di Oaktree si era fatta sentire con forza portando ai rinnovi, attesi ma non banali, di Lautaro, Barella e del tecnico. Cosa sta accadendo quindi? Semplicemente Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno seguendo alla lettera le indicazioni della nuova proprietà, che lascia sì margini di manovra, ma ha chiarito che i conti vanno migliorati e il mercato, quindi, va fatto per lo più a costo zero. Perfettamente in linea con gli ultimi anni. Il che, tradotto, significa che perché entri qualcuno, qualcuno deve uscire.

I nomi in cima a questa lista sono essenzialmente tre: Valentin Carboni, valutato però moltissimo dalla società, Dumfries, con il quale si sta in ogni caso discutendo un rinnovo (attualmente non facile) e Arnautovic. Tre giocatori che potrebbero restituire vigore al mercato dei campioni d'Italia e permettere a Marotta di colmare le ultime lacune rimaste, a partire dal famoso braccetto difensivo per arrivare al sostituto di Buchanan.

In realtà il problema è più che relativo: il mercato è ancora molto lungo e l'Inter ha una rosa ancora abbondantemente migliore di quella delle principali concorrenti. La Juve, però, sta alzando notevolmente il tiro e si sta rafforzando e il Milan, preso Morata, si prepara a una settimana in cui potrebbero essere riempite la casella del difensore centrale e del mediano da piazzare davanti alla difesa. Entrambe, nel frattempo, stanno sondando altre piste, da Koopmeiners a Samardzic, da Sancho a Fullkrug. Tutti obiettivi molto sensibili e in grado di far fare il salto di qualità a bianconeri e rossoneri.

Abituati da anni a fare di necessità, virtù, non c'è dubbio che anche questa volta Marotta e Ausilio sapranno trovare presto la quadra, ma il tempo scorre e i giocatori entrati nei radar dell'Inter stanno poco alla volta trovando casa altrove. Non sarà un mercato semplice, come nei fatti non lo è per nessuno in Italia, e ci sarà da lavorare di fantasia. Sperando che Oaktree apra la borsa e che gli uomini mercato dei nerazzurri riescano di nuovo a estrarre un conigli dal cilindro.

