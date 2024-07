Inter-Tessmann, pista più fredda. Il ds del Venezia: "C'era l'accordo ma può saltare tutto"

LA FRASE

Antonelli: "Tanner andrà via, ma non ha accettato di tornare in prestito da noi". Fiorentina, Como e Torino interessate

Tanner Tessmann è uno dei nomi caldi del mercato estivo dopo l'ottimo campionato in Serie B concluso con la promozione del Venezia. Il regista statunitense, in questo momento in ritiro con la nazionale olimpica del proprio Paese con il compagno di squadra Gianluca Busio, è tra i calciatori attenzionati dall'Inter ma l'iniziale ottimismo sta lasciando il passo a qualche dubbio sull'esito dell'affare. "Tessmann andrà via - ha confermato il ds arancioneroverde Antonelli -. Con l'Inter era tutto fatto, ma lui preferisce andare da altre parti. Piace a Fiorentina, Como e Torino".

Il dirigente del Venezia ha confermato la trattativa con i nerazzurri paventata nelle prime settimane estive e l'accordo era stato trovato in modo da tale da ufficializzare il passaggio all'Inter ma mantenendo Tessmann in laguna in prestito per la prossima stagione. Una ipotesi che il centrocampista non ha apprezzato, preferendo cercare una nuova soluzione e costringendo anche l'Inter a valiare altre piste.

"Lui già aveva qualche possibilità alla fine dello scorso mercato, ma non concretissima oppure non con offerte congrue. Ora il ragazzo ha espresso la volontà di andare e ci sono diverse trattative per lui. Non abbiamo l'idea di venderne altri".

La Fiorentina dell'americano Commisso, ma anche l'ambizioso Como e il Torino del tecnico Vanoli, che più di tutti lo ha valorizzato nella passata stagione, sono spettatori interessati anche se l'Inter non è del tutto fuori dai giochi. Nelle 42 presenze nella scorsa Serie B, Tessmann ha partecipato direttamente a 10 gol.