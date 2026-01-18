Ultimatum a Mlacic: se entro domani non accetta, l'Inter rinuncia a prenderlo

L'Inter si era convinta di puntare sui due giovani croati Branimir Mlacic dell'Hajduk Spalato e Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria. Per il secondo la trattativa prosegue spedita. In casa nerazzurra lo hanno scelto perché il classe 2008 è un centrale difensivo moderno, dotato di un gran fisico, che ha già esordito in prima squadra in Champions League e nella lega croata. Per Mlacic, invece, sembrava tutto fatto ma c'è stata una novità che ha innervosito l'Inter. Dopo l'accordo totale con l'Hajduk ci si aspettava che il difensore diciottenne confermasse l’accordo verbale già raggiunto con la dirigenza nerazzurra. Invece ha cambiato le carte in tavola affidandosi a un altro procuratore nel chiaro tentativo di alzare la cifra pattuita con il club di via della Liberazione.