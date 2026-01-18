Logo SportMediaset

MANOVRE NERAZZURRE

Ultimatum a Mlacic: se entro domani non accetta, l'Inter rinuncia a prenderlo

Continua anche la trattava per Jakirovic della Dinamo Zagabria

di Redazione
18 Gen 2026 - 11:51

L'Inter si era convinta di puntare sui due giovani croati Branimir Mlacic dell'Hajduk Spalato e Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria. Per il secondo la trattativa prosegue spedita. In casa nerazzurra lo hanno scelto perché il classe 2008 è un centrale difensivo moderno, dotato di un gran fisico, che ha già esordito in prima squadra in Champions League e nella lega croata. Per Mlacic, invece, sembrava tutto fatto ma c'è stata una novità che ha innervosito l'Inter. Dopo l'accordo totale con l'Hajduk ci si aspettava che il difensore diciottenne confermasse l’accordo verbale già raggiunto con la dirigenza nerazzurra. Invece ha cambiato le carte in tavola affidandosi a un altro procuratore nel chiaro tentativo di alzare la cifra pattuita con il club di via della Liberazione.

L’Inter, però, non accetta di ritoccare le condizioni contrattuali pattuite. A questo punto è scattato l'ultimatum: se entro domani Mlacic non accetta, il club nerazzurro lo lascerà all'Hajduk. Una svolta negativa nella trattativa quando già si stavano fissando le visite mediche per il giovane difensore croato e la firma di un quinquennale con i nerazzurri sembrava una formalità, dopo l’accordo tra le due società per i 5 milioni per il cartellino del giocatore, destinato a restare a Spalato, in prestito, sino al termine della stagione. Poi la svolta inaspettata. Al momento il discorso è completamente bloccato e la sensazione è che l’affare possa saltare definitivamente.

ultimatum
branimir mlacic
inter

