Ecco perché da tempo sono partite le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza, anche se su cifre più basse, parlando della base fissa, dei 3,5 milioni di euro attuali. E da Roma filtra serenità. Ed ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, ora pure l'Inter è tornata a pensare a Hermoso, se con la Roma finisse senza rinnovo. Un innesto a parametro zero, oltre le politiche societarie sulla carta d'identità, per dare robustezza a un reparto che quest'anno sta dando molte meno certezze del solito, a maggior ragione se entro fine stagione Stones non riuscirà a regalare garanzie tecniche e fisiche.