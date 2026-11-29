I giornali sportivi: domenica 29 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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Riavvolgiamo il nastro sino all'estate 2024: l'Inter, alla ricerca di un difensore centrale, monitora a lungo Mario Hermoso. Il centrale spagnolo, in uscita a parametro zero dall'Atletico Madrid, ha 29 anni e l'esperienza giusta per iniziare a programmare il dopo-Acerbi. Alla fine, però, in nerazzurro arriva Tomas Palacios, anche per volontà della proprietà che vuole investimenti su profili più futuribili. Una scelta che non ha pagato visto che il giovane difensore argentino è stato ceduto due volte in prestito senza trovare fortuna in nerazzurro, anche se adesso all'Estudiantes sta trovando continuità tanto che il ct Scaloni lo aveva pure convocato per una amichevole a ottobre.
Tornando a Hermoso, alla fine quell'estate era finito alla Roma. Anche per lui sembrava una scelta sfortunata, vista l'annata fatta di tre allenatori (De Rossi, Juric e Ranieri), i pochi minuti e la scelta del prestito al Bayer Leverkusen. L'anno successivo, siamo nel 2025/26, però, la svolta: arriva Gian Piero Gasperini nella Capitale e cambia tutto. Il classe 1995 spagnolo diventa titolare e pilastro della difesa romanista.
Ecco perché da tempo sono partite le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza, anche se su cifre più basse, parlando della base fissa, dei 3,5 milioni di euro attuali. E da Roma filtra serenità. Ed ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, ora pure l'Inter è tornata a pensare a Hermoso, se con la Roma finisse senza rinnovo. Un innesto a parametro zero, oltre le politiche societarie sulla carta d'identità, per dare robustezza a un reparto che quest'anno sta dando molte meno certezze del solito, a maggior ragione se entro fine stagione Stones non riuscirà a regalare garanzie tecniche e fisiche.
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