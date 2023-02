L'Inter riflette sul futuro di Lukaku: un nuovo prestito non è più scontato

IL CASO

Forma scadente, il gol che manca da quattro mesi e nervosismo: il club orientato a rispedire Big Rom al Chelsea

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter non sta dando i frutti che tutti speravano. Condizionato dall'infortunio muscolare patito a fine agosto, l'attaccante belga finora ha deluso e giocato nettamente al di sotto delle aspettative. Big Rom fatica a ritrovare una forma decente, non segna dal 26 ottobre e dà segnali di grande nervosismo: il litigio in campo con Barella in mondovisione non è piaciuto alla società che sta pensando di multare i due calciatori. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento il club è orientato a rimandarlo al Chelsea. Da qua a fine stagione Lukaku dovrà dimostrare con gol e prestazioni di meritarsi la riconferma.

Che fine ha fatto il bomber implacabile e uomo squadra che con i suoi gol aveva regalato lo scudetto all'Inter targata Conte? Da mesi se lo stanno chiedendo tutti i tifosi nerazzurri e ora anche la società cerca una risposta a questo grosso punto interrogativo. Con il passare delle giornate aumentano sempre più i dubbi in seno al club e cresce la sensazione di aver buttato alle ortiche la ventina di milioni di euro lordi serviti per il suo ritorno. I numeri stagionali sono tutti contro Lukaku: 10 gare in Serie A, per la miseria di un gol e un assist in 462 minuti, una presenza e un gol in Champions League. Statistiche che non giustificano l'investimento effettuato la scorsa estate e che alimentano tutti i dubbi del mondo.

Nulla è stato ancora deciso, c'è ancora mezza stagione da giocare e tanti obiettivi sul tavolo: arrivare nelle prime quattro in campionato, fare più cammino possibile in Champions League e provare a vincere la Coppa Italia. Lukaku è chiamato a dare il suo contributo: per il bene della squadra ma anche per il suo. Altrimenti la stagione in corso sarà l'ultima della Lu-La.

