Inter, la difesa perde pezzi: De Vrij vacilla sul rinnovo, se va Solet non basta più

La retroguardia dell'Inter in questa finestra di mercato potrebbe subire un estremo restyling. Il reparto difensivo dovrà fare i conti con gli addii, sicuri, di Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. A fine contratto arriverà anche Stefan De Vrij: l'accordo dell'olandese scade il prossimo 30 giugno e, in Viale della Liberazione, avrebbero tutta l'intenzione di prolungarlo per un altro anno a cifre ridotte. Per l'ex Lazio però non mancano le richieste. Stefan starebbe valutando la possibilità di lasciare l'Italia dopo 12 anni per provare un'avventura in un nuovo Paese, in una squadra dove gli sia data la possibilità di giocare con continuità.