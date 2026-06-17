Inter, la difesa perde pezzi: De Vrij vacilla sul rinnovo, se va Solet non basta più

17 Giu 2026 - 16:39
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La retroguardia dell'Inter in questa finestra di mercato potrebbe subire un estremo restyling. Il reparto difensivo dovrà fare i conti con gli addii, sicuri, di Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. A fine contratto arriverà anche Stefan De Vrij: l'accordo dell'olandese scade il prossimo 30 giugno e, in Viale della Liberazione, avrebbero tutta l'intenzione di prolungarlo per un altro anno a cifre ridotte. Per l'ex Lazio però non mancano le richieste. Stefan starebbe valutando la possibilità di lasciare l'Italia dopo 12 anni per provare un'avventura in un nuovo Paese, in una squadra dove gli sia data la possibilità di giocare con continuità.

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Nel caso l'Inter dovesse perdere anche De Vrij il solo innesto di Solet (il difensore più vicino al momento) non basterebbe a coprire le uscite. I nerazzurri dunque dovrebbero gettarsi sul mercato non più per un solo centrale ma ben due. E la rivoluzione in difesa potrebbe non finire qui. Continuano a spuntare settimana dopo settimana sirene per qualche difensore dei nerazzurri: l'ultima indiscrezione parlerebbe di un sondaggio del Real Madrid per Bastoni, ma vanno monitorate anche le posizioni di Bisseck e Carlos Augusto, seguiti con attenzione rispettivamente da Bayern Moanco e Juventus. 

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