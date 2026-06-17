Inter, Lautaro abbraccia Messi e scatena la 'gelosia" di... Thuram

Messi segna, Lautaro lo abbraccia e Thuram... Basta una foto per scatenare il siparietto social, protagonisti i due attaccanti dell'Inter. Occasione l'immagine postata dal Toro per celebrare il successo dell'Argentina contro l'Algeria e rendere omaggio a Leo, autore di una clamorosa tripletta. Un abbraccio che Thuram, dal ritiro della Francia, ha commentato prontamente: "Un pizzico di gelosia c'è...". Una battuta che ha immediatamente raccolto l'apprezzamento di migliaia di follower.