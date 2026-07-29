MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Romero in stand-by. In Spagna sicuri: "Aspetta il Barça"

I nerazzurri non mollano la presa ma non sono disposti a soddisfare la richiesta da 6,5 milioni all'anno. Il Cuti prima di ridursi lo stipendio spera in una mossa dei catalani

29 Lug 2026 - 13:24
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La via per portare Cristian Romero all'Inter si fa sempre più in salita. I dirigenti nerazzurri già prima che col Tottenham cominciassero i discorsi relativi al centrale argentino sapevano che si sarebbe tratto di un'operazione estremamente complicata. E oggi infatti la trattativa, dopo giorni di contatti continui, è in stand-by. L'Inter è a conoscenza delle richieste degli Spurs e quelle del giocatore e, al momento, paradossalmente, la distanza è maggiore con l'entourage del giocatore più che sul prezzo e formula. Per questo Marotta e Ausilio hanno virato con decisione su John Stones. L'inglese nei prossimi sarà a Milano per visite mediche e firma ma attenzione, l'arrivo dell'ex City, nelle idee di Chivu e dei vertici nerazzurri, non escluderebbe l'arrivo del Cuti o, più in generale, di un altro difensore. 

L'Inter dopo aver salutato De Vrij e Acerbi cerca due rinforzi. Preso Stones, ora i nerazzurri avranno il tempo per valutare con calma se e quando inserire un altro difensore, sempre se contestuale si concretizzerà l'uscita di Benjamin Pavard. In nessun caso però i nerazzurri si spingeranno fino ai 6,5 milioni netti che il Cuti percepisce a Londra e vorrebbe per trasferirsi a Milano: se le pretese scenderanno, le porte saranno aperte per provare a trovare un'intesa. Nel frattempo però liberi tutti.

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Romero al momento mantiene alto il tiro anche perché forte del pressing del Barcellona. I catalani lo prenderebbero subito, viste anche l'apertura del Tottenham a un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, e sarebbero pronti anche ad accontentarlo sull'ingaggio, ma prima devono fare una cessione (l'indiziato numero uno è Ronald Araujo). Per questo al momento il Cuti non sarebbe disposto a venire incontro all'Inter tagliandosi lo stipendio, anche se il gradimento verso la destinazione nerazzurra sarebbe totale. Per, secondo quanto riportato dal giornale spgnaolo Sport: "La trattativa con l'Inter si è bloccata perché Romero, dopo aver parlato con Deco, ha deciso di aspettare il Barça.

Tutti i colpi a zero di Marotta nei suoi anni all'Inter

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© Getty Images | Diego Godin, 2019/20
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