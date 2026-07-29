Inter-Romero in stand-by. In Spagna sicuri: "Aspetta il Barça"

La via per portare Cristian Romero all'Inter si fa sempre più in salita. I dirigenti nerazzurri già prima che col Tottenham cominciassero i discorsi relativi al centrale argentino sapevano che si sarebbe tratto di un'operazione estremamente complicata. E oggi infatti la trattativa, dopo giorni di contatti continui, è in stand-by. L'Inter è a conoscenza delle richieste degli Spurs e quelle del giocatore e, al momento, paradossalmente, la distanza è maggiore con l'entourage del giocatore più che sul prezzo e formula. Per questo Marotta e Ausilio hanno virato con decisione su John Stones. L'inglese nei prossimi sarà a Milano per visite mediche e firma ma attenzione, l'arrivo dell'ex City, nelle idee di Chivu e dei vertici nerazzurri, non escluderebbe l'arrivo del Cuti o, più in generale, di un altro difensore.