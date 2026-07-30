Inter, Jones resta un obiettivo per la mediana: prima servono almeno tre cessioni

Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni per un giocatore in scadenza 2027, cifra che non convince l'Inter ferma a una valutazione di 25 milioni di euro sia perché, sin dallo scorso gennaio, ha il sì del classe 2001 sia perché in questo stesso mercato ha visto situazioni simili concluse a cifre ben diverse (per esempio Adeyemi al Barcellona proprio per 25 milioni). La speranza è che col passare dei giorni e verso fine mercato i Reds abbassino le pretese e non si presentino concorrenti che convincano lo stesso Jones che sin qui ha dato priorità all'Inter ma è fisiologico che non voglia attendere per sempre.