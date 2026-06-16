Minaccia Real per l'Inter: Mourinho piomba su Bastoni

Il Real è alla ricerca di un centrale duttile, capace di adattarsi a vari sistemi di gioco e ha ben in mente su chi puntare. Secondo quanto riportato da The Athletic, il primo obiettivo dei Blancos era Gvardiol ma l'imminente rinnovo con il Manchester City ha costretto Mourinho e Perez a cambiare piani, o meglio, a far scorrere i nomi presenti nella loro short list. Tirata una linea rossa sul croato, il prossimo a essere sondato sarà uno tra Ruben Dias, Nico Schlotterbeck e Alessandro Bastoni.