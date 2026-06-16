Minaccia Real per l'Inter: Mourinho piomba su Bastoni

Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi
© Real Madrid
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Dopo una stagione deludente, il piano di Florentino Perez è ormai chiaro: vuole riportare il Real Madrid ai livelli di un tempo, rendendolo ancora una volta galactico. Per farlo, il presidente dei Blancos ha scelto di affidare la panchina a José Mourinho, al quale vuole regalare degli acquisti stellari. Dopo l'ufficialità di Cucurella e in attesa di quelle di Konaté, Bernardo Silva e Dumfries, gli spagnoli vogliono provare a chiudere per un altro colpo.
Il Real è alla ricerca di un centrale duttile, capace di adattarsi a vari sistemi di gioco e ha ben in mente su chi puntare. Secondo quanto riportato da The Athletic, il primo obiettivo dei Blancos era Gvardiol ma l'imminente rinnovo con il Manchester City ha costretto Mourinho e Perez a cambiare piani, o meglio, a far scorrere i nomi presenti nella loro short list. Tirata una linea rossa sul croato, il prossimo a essere sondato sarà uno tra Ruben Dias, Nico Schlotterbeck e Alessandro Bastoni.
Non è la prima volta che Bastoni viene accostato a un club spagnolo. Nei mesi scorsi sulle tracce del classe '99 c'era anche il Barcellona, ma le richieste dell'Inter (60 milioni di euro) non hanno mai fatto decollare la trattativa. Ora, con il Real Madrid potrebbero aprirsi scenari diversi, sia per il potere di spesa che per il fascino dei Blancos. Occhio anche alle eventuali contropartite da inserire in un ipotetico affare. Una di queste potrebbe essere Eduardo Camavinga, centrocampista che Mourinho non ritiene incedibile e che potrebbe portare nuove soluzioni a Chivu. Il francese è valutato 60 milioni di euro dal Real, la stessa cifra che l'Inter ha chiesto per Bastoni ai rivali del Barça. Al momento, non c'è nulla di concreto ma non bisogna comunque escludere che Marotta e Perez non ne abbiano parlato nel loro incontro al Bernabeu dello scorso weekend.
Il Real Madrid affascina, ma Bastoni sembra avere le idee chiare sul suo futuro. A rivelarle è stato il suo agente, Tullio Tinti, la scorsa settimana: "Alessandro è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti e ha un contratto ancora per due anni. Ha la maglietta nerazzurra addosso, l'ho sempre detto. Rispetterà il contratto ed è felice all'Inter, quindi non c'è mai stato alcun problema". Parole che sembrano sciogliere qualsiasi dubbio, ma coi Blancos mai dire mai: Perez e Mourinho resteranno comunque in agguato.
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