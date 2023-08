Inter, l'agente di Lautaro: "Lavoriamo perché sia ancora più felice qui"

VERSO IL RINNOVO

Alejandro Camaño fuori dalla sede nerazzurra: "Crede nel progetto, i soldi vengono in secondo piano"

Uscito dalla sede dell'Inter dopo un incontro con la dirigenza, l'agente Alejandro Camaño si è soffermato a lungo con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande, in particolar modo su Lautaro Martinez e il suo prossimo rinnovo. "Una volta all'anno parliamo della situazione generale. Lautaro è il capitano, è molto felice qua in un club che ha un progetto sportivo molto buono. Parliamo della possibilità che lui sia ancora più felice. L'Inter è ben disposta verso di lui, c'è tempo di parlare del futuro - ha dichiarato il procuratore dell'attaccante argentino -. Lautaro è uno dei top 3 centravanti del mondo, non è una situazione facile, ma lui è l'uomo dell'Inter ed è molto felice qua. L'Inter è la squadra del cuore, quindi vogliamo che Lautaro sia più felice. Non ci sono solo i soldi nel calcio, Lautaro è un super-competitivo e credo che voglia un'Inter sempre più forte per vincere Champions e campionato. A lui piace giocare in una squadra forte".

L'agente di Lautaro ha respinto al mittente tutte le offerte pervenute. "Io parlo con tanti club, con tutti, ma Lautaro è il capitano dell'Inter. Il Madrid? E' la squadra più grande del mondo, a tanti giocatori piace giocare lì - ha aggiunto -. Ma Lautaro gioca per i vice-campioni d'Europa, la squadra più forte al mondo dopo il City".

Sull'offerta da 60 milioni a stagioni dall'Arabia che lo stesso Lautaro ha ammesso essere arrivata. "Non parlo di questo. Se un giocatore come Lautaro sente il senso di appartenenza verso l'Inter, i soldi vengono in secondo piano. E' il capitano, oggi pensa solo all'Inter".

Una battuta anche su Hakimi. "Come sanno tutti, ad Hakimi piace l'Inter, è stato recentemente anche a San Siro. Ora però è un giocatore del PSG, non so cosa succederà in futuro. E' stato molto felice a Milano per un anno. Io ho visto tante cose nel calcio... Ma oggi ha un contratto col PSG".

