Inter, Chivu spinge per il rinnovo di Carlos Augusto: previsti nuovi incontri

01 Giu 2026 - 15:52
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La storia tra Carlos Augusto e l'Inter potrebbe non essere ancora arrivata ai titoli di coda. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2028 e a fine stagione, deluso dalla mancata convocazione di Ancelotti per il Mondiale, aveva paventato alla società la possibilità di cambiare aria per essere più protagonista.

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Oggi però la situazione sembra cambiata: Chivu ha fatto capire al classe '99 di contare su di lui anche per la prossima stagione. Un corteggiamento che potrebbe aver fatto tornare Carlos sui suoi passi: nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri per definire il futuro. Quelli precedenti erano andati a vuoto anche a causa delle pretese economiche presentate ai vertici nerazzurri. 

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