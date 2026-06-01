Roma, il Forest su Ziolkowski: forbice di 5 milioni tra domanda e offerta

01 Giu 2026 - 15:23
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© italyphotopress

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È partita la corsa contro il tempo della Roma: i giallorossi entro il 30 giugno dovranno registrare una sessantina di milioni di plusvalenze per rispettare gli accordi presi con l'Uefa. Un paio di cessioni saranno dunque inevitabili. In questo senso, si registra un interessamento concreto del Nottingham Forest per Jan Ziolkowski. Gli inglesi sarebbero pronti a offrire 15 milioni circa per portare in Premier il giovane polacco. Dalla Capitale non chiudono alla partenza del ragazzo, arrivato un anno fa per 6 milioni circa, ma vorrebbero una somma più vicina ai 20 milioni che ai 15. La distanza non è incolmabile ed è probabile che le parti nei prossimi giorni si aggiornino per provare a trovare la quadra definitiva. 

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