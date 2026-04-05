La notte di Bastoni: l'ovazione di San Siro e l'abbraccio di Barella dopo il gol

Nel post-gara anche Lautaro Martinez ha parlato del momento vissuto da Bastoni schierandosi con lui: "Quando parli dei miei compagni, mi viene la pelle d'oca. Tutti lasciano l'anima in campo. Oggi abbiamo vinto e siamo felici, ma diamo sempre tutto. Gli italiani sono rimasti fuori dal Mondiale, ma hanno sempre lavorato a testa alta e si vede".