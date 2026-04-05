La notte di Bastoni: l'ovazione di San Siro e l'abbraccio di Barella dopo il gol

05 Apr 2026 - 23:34
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Vittima di un "linciaggio vergognoso" secondo Beppe Marotta, Alessandro Bastoni oggi ha potuto sentire tutto l'amore dei propri tifosi in quel di San Siro. Al momento del cambio con la Roma (minuto 58, si è seduto in panchina applicando del ghiaccio sulla caviglia sinistra) per il difensore è arrivata l'ovazione del pubblico del Meazza con tanto di abbraccio con Chivu a bordocampo. Bastoni, visibilmente emozionato per l'omaggio dei sostenitori dell'Inter ha risposto applaudendo. Successivamente Barella, anche a lui a segno contro i giallorossi, è corso in panchina proprio per abbracciare lo stesso centrale accostato al Barcellona nelle ultime settimane. 

Nel post-gara anche Lautaro Martinez ha parlato del momento vissuto da Bastoni schierandosi con lui: "Quando parli dei miei compagni, mi viene la pelle d'oca. Tutti lasciano l'anima in campo. Oggi abbiamo vinto e siamo felici, ma diamo sempre tutto. Gli italiani sono rimasti fuori dal Mondiale, ma hanno sempre lavorato a testa alta e si vede".

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