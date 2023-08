Inter, in chiusura l'affare Arnautovic. Visite e firma per Carlos Augusto

DOPPIO COLPO

I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Bologna: 10 milioni bonus compresi

© Getty Images E' ormai in dirittura d'arrivo la trattativa tra Inter e Bologna per Marko Arnautovic. I due club hanno trovato l'accordo sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi, mentre l'attaccante austriaco firmerà un contratto triennale. Se non ci saranno intoppi, Arnautovic sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la prima di campionato sabato contro il Monza. E' tutto fatto anche per Carlos Augusto: il terzino brasiliano ha sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un calciatore nerazzurro.

Dopo 13 anni Arnautovic è ormai pronto a fare il suo ritorno all'Inter. Era arrivato come un giovane dal grande potenziale e torna come un calciatore affermato che a 34 anni può salire sull'ultimo treno di una grande squadra. La speranza in casa Inter è ripetere la felice esperienza con Dzeko, grande protagonista nelle ultime due stagioni nonostante un'età non più giovanissima.

Non ci sono dubbi e manca solo l'ufficialità invece, per il vice-Dimarco. Per Carlos Augusto è pronto un quinquennale da oltre 2 milioni di euro. Il suo esordio potrebbe già avvenire sabato, proprio contro la sua ex squadra, il Monza. Il club brianzolo incasserà circa 13 milioni per il prestito con diritto di riscatto.