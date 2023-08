Inter, cosa fai se salta Samardzic? Torna di moda Pereyra

MANOVRE NERAZZURRE

Il serbo ha fatto le valigie per ritornare in Friuli e l'affare rischia di saltare, se sarà così le strade portano al Tucu o alla permanenza di Sensi

Valigie rifatte, addio all'Hotel Melià che lo ha ospitato per tre giorni e Lazar Samardzic ha fatto ritorno a Udine. Senza una retromarcia del padre-agente del centrocampista serbo dell'Udinese la trattativa per il passaggio in nerazzurro potrebbe saltare e allora l'Inter, che non intende fare alcun passo avanti rispetto all'accordo già sancito con l'intermediazione di Rafaela Pimenta, si guarda intorno e riflette. In caso l'affare coi bianconeri saltasse le strade sono due, come riporta Il Corriere dello Sport: la soluzione interna potrebbe essere la permanenza di Stefano Sensi, che grazie al buon pre-campionato però ha diverse offerte e potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio, mentre la soluzione last minute che arriva dal mercato potrebbe essere Roberto Pereyra, svincolato proprio dall'Udinese e nel mirino anche del Santos.

Il 32enne argentino era già stato nel mirino dei nerazzurri qualche settimana fa, come confermato anche dal suo agente Federico Pastorello ("In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano"), ma non era stato reputato una priorità dal club, che infatti aveva chiuso per Samardzic.

Ora però, nonostante la volontà del giocatore serbo, l'affare rischia seriamente di saltare perché le nuove richieste formulate dall'entourage di Samardzic hanno raffreddato i rapporti tra le parti in causa quando tutto sembrava volgere a buon fine. Marotta ha fissato l'ultimatum e attende una risposta dall'entourage del classe 2002, se sarà negativa l'Inter potrebbe anche decidere si non fare ulteriori movimenti e tenere in rosa Sensi.

VISITE MEDICHE PER CARLOS AUGUSTO

Carlos Augusto all'Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro. L'affare è ormai definito e in mattinata andranno in scena le visite mediche dell'esterno brasiliano con i nerazzurri (dovrebbe essere senza passaggio al Coni perché ha già l'idoneità sportiva), mentre nel pomeriggio dovrebbe esserci l'incontro per le firme sul contratto.

