Empoli, Stefano Stefanelli nuovo direttore sportivo

L'Empoli ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Stefano Stefanelli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. La nomina arriva dopo il cambio di vertice nell'area tecnica seguito all'esonero di Roberto Gemmi e Elio Perna, decisione con cui il club azzurro ha aperto una nuova fase di riorganizzazione societaria.