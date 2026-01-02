Logo SportMediaset

Mercato

Empoli, Stefano Stefanelli nuovo direttore sportivo

02 Gen 2026 - 15:27

L'Empoli ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Stefano Stefanelli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. La nomina arriva dopo il cambio di vertice nell'area tecnica seguito all'esonero di Roberto Gemmi e Elio Perna, decisione con cui il club azzurro ha aperto una nuova fase di riorganizzazione societaria.

Stefanelli, nato a Pergola (Pesaro urbino) il 5 ottobre 1979, ha iniziato il percorso dirigenziale nel 2016 alla Vis Pesaro in Serie D. L'anno successivo il salto in Serie B al Carpi, dove ricopre prima il ruolo di direttore sportivo e poi di direttore generale fino al 2020. Passa quindi al Napoli come ds dell'Under 19, quindi alla Pistoiese e, nel 2022, al Cesena, con cui raggiunge la semifinale playoff di Serie C. Nella stagione successiva approda al Pisa in Serie B, chiudendo il campionato al tredicesimo posto. Nell'ultima annata ha guidato l'area scouting della Juventus durante la gestione di Cristiano Giuntoli.

