Juve, Spalletti: "Dal mercato non mi aspetto niente, del mio futuro parleremo"

"Mercato? Non mi aspetto niente, sono contento dei calciatori a disposizione. Quando sono venuto alla Juve ho accettato un patto. Diamo il benvenuto a Marco Ottolini, è un professionista top tanto che la Juve l'ha ripreso. Del mercato se ne occuperà lui, siccome deve essere su quello che capiterà per completare la rosa è un discorso che non vado a scatenare. Sono contento dei calciatori che ho". Così l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce. "Il mio futuro? Se mi fossi sentito più sicuro con un contratto più lungo ne avrei parlato subito con Comolli, io ora sto bene dentro e fuori dal campo. Qui ho trovato persone estremamente professioniste e rispettose dei ruoli. Abbiamo gli stessi obiettivi, se poi le cose saranno soddisfacenti per tutti parleremo anche di altre cose", ha aggiunto.