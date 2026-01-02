Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juve, Spalletti: "Dal mercato non mi aspetto niente, del mio futuro parleremo"

02 Gen 2026 - 16:35

"Mercato? Non mi aspetto niente, sono contento dei calciatori a disposizione. Quando sono venuto alla Juve ho accettato un patto. Diamo il benvenuto a Marco Ottolini, è un professionista top tanto che la Juve l'ha ripreso. Del mercato se ne occuperà lui, siccome deve essere su quello che capiterà per completare la rosa è un discorso che non vado a scatenare. Sono contento dei calciatori che ho". Così l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce. "Il mio futuro? Se mi fossi sentito più sicuro con un contratto più lungo ne avrei parlato subito con Comolli, io ora sto bene dentro e fuori dal campo. Qui ho trovato persone estremamente professioniste e rispettose dei ruoli. Abbiamo gli stessi obiettivi, se poi le cose saranno soddisfacenti per tutti parleremo anche di altre cose", ha aggiunto.

Ultimi video

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

I più visti di Mercato

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Suggestione clamorosa: l'Inter lavora per riportare a Milano Joao Cancelo

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:35
Juve, Spalletti: "Dal mercato non mi aspetto niente, del mio futuro parleremo"
16:27
Acerbi-Al Hilal, trattativa aperta: addio immediato? All'Inter un indennizzo
15:27
Empoli, Stefano Stefanelli nuovo direttore sportivo
5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)
14:26
Dalla Turchia ci riprovano: Calhanoglu vuole il Galatasaray, pronta l'offerta all'Inter
13:49
Fiorentina, colpo Solomon: visite mediche e firma