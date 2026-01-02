Svolta Inter-Cancelo: l'Al Hilal apre sull'ingaggio. Sorpasso al Barça, i dettagli del piano

Nerazzurri pronti a investire 3 milioni per il prestito semestrale: diventerebbe uno dei "paperoni" della rosadi Stefano Fiore
Joao Cancelo-Inter, la trattativa prosegue. Sul terzino destro portoghese, in uscita dall'Al Hilal dove ha rotto con Simone Inzaghi e l'ambiente, resta forte la concorrenza di Barcellona (soprattutto) e Juventus ma nelle scorse ore si segnalano passi avanti sull'asse Riad-Milano anche grazie alla regia di Jorge Mendes.
Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui, ma è stato messo fuori lista e quindi cerca una nuova squadra, possibilmente in Europa, per giocare titolare e arrivare in forma ai Mondiali 2026. Si ragiona, per tutte le possibilità esplorate sin qui, su un prestito - secco o con diritto di riscatto - per sei mesi con ingaggio parzialmente pagato dall'Al Hilal. I costi dell'operazione restano comunque di un certo peso visto che si parla di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ecco perché l'Inter propone di mettere tre milioni chiedendo che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal. Mettendo tutto in proporzione su dodici mesi, significa che i nerazzurri è come se ragionassero su uno stipendio annuale da 6 milioni rendendo il 31enne portoghese virtualmente il quarto più pagato della rosa dopo Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu e alla pari di Marcus Thuram: investimento importante per il mercato di gennaio.
La novità è che l'Al Hilal non chiude assolutamente alla partecipazione all'ingaggio, ora si cerca l'accordo su formula (prestito, probabilmente con diritto di riscatto) e cifre ma l’Inter c’è. Cancelo stesso, che inizialmente aveva dato priorità al Barcellona, guarda all'Inter con molto più interesse visto che i blaugrana non stanno affondando e la Juve ha effettuato solo un sondaggio. Sono attese novità a stretto giro di posta anche perché l'11 gennaio ci sarà Inter-Napoli e con un Cancelo in più anche Chivu, che ultimamente sta comunque dando più fiducia a Luis Henrique, avrebbe un'altra freccia - e che freccia - al suo arco nel big match scudetto contro Conte.