Svolta Inter-Cancelo: l'Al Hilal apre sull'ingaggio. Sorpasso al Barça, i dettagli del piano

La novità è che l'Al Hilal non chiude assolutamente alla partecipazione all'ingaggio, ora si cerca l'accordo su formula (prestito, probabilmente con diritto di riscatto) e cifre ma l’Inter c’è. Cancelo stesso, che inizialmente aveva dato priorità al Barcellona, guarda all'Inter con molto più interesse visto che i blaugrana non stanno affondando e la Juve ha effettuato solo un sondaggio. Sono attese novità a stretto giro di posta anche perché l'11 gennaio ci sarà Inter-Napoli e con un Cancelo in più anche Chivu, che ultimamente sta comunque dando più fiducia a Luis Henrique, avrebbe un'altra freccia - e che freccia - al suo arco nel big match scudetto contro Conte.