Cagliari, ufficiale acquisto Winks dal Leicester

Il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo dal Leicester il centrocampista Harry Winks, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel vivaio del Tottenham, il giocatore classe '96 ha esordito in prima squadra a soli 18 anni, nella vittoria interna contro il Partizan (1-0) in Europa League, il 27 novembre 2014. Da lì inizierà il suo lungo e prestigioso percorso con gli 'Spurs' che lo porterà a collezionare tra campionato, coppe nazionali e competizioni internazionali - Champions League e Europa League - ben 203 gare con 5 reti e 6 assist. Nell'estate 2022 si trasferisce in Italia nella Sampdoria, in Serie A gioca 20 partite. Poi il ritorno in patria, tra le fila del Leicester City, con cui debutta il 6 agosto 2023 nella vittoria interna contro il Coventry City. Nell'ottobre successivo segna la sua prima rete con le 'Foxes', decisiva per i tre punti (2-1) contro il QPR. Sarà tra gli uomini chiave del ritorno della squadra in Premier League. Lascia ora il Leicester dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 109 presenze, 5 reti e altrettanti assist. Dopo aver svolto tutta la trafila nelle selezioni nazionali giovanili, Winks ha collezionato 10 presenze e 1 rete con la Nazionale maggiore inglese. az