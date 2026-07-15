Marsiglia, ufficiale la cessione di Greenwood al Fenerbahçe: "Decisione di comune accordo"

Come annunciato dal Marsiglia in un comunicato ufficiale sul proprio sito, Mason Greenwood è un nuovo giocatore del Fenerbahçe. "Questa decisione è il risultato di una riflessione congiunta condotta dal calciatore e dal club, che hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione. L’OM ringrazia Greenwood per le due stagioni trascorse con la maglia dell’Olympique e gli augura ogni successo per il proseguimento della sua carriera".
L'attaccante inglese era stato a lungo nel mirino della Roma, ma le richieste del club e dell'entourage hanno costretto i giallorossi a virare su altri obiettivi. Il classe 2001 passa in Turchia per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.