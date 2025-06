Inter, Frattesi sempre più al centro del progetto: pronto a rilanciarsi con Chivu

Per un Frattesi che resta, l'Inter potrebbe salutare un altro giocatore a centrocampo. Si tratta di Hakan Calhanoglu, il quale potrebbe essere giunto al capolinea della sua storia in nerazzurro. Infatti, nelle ultime ore vanno registrati l'interessamento di alcuni club dell'Arabia Saudita, ma anche quello del Galtasaray, che sembra pronto a fare sul serio. Ancora non è arrivata nessuna offerta alla dirigenza nerazzurra, ma per cominciare a discutere di una cessione le squadre interessate dovrebbero avvicinarsi a una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni. Calhanoglu non prenderà parte alla prima gara del Mondiale per Club con l'Inter, quella con i messicani del Monterrey, ma dovrebbe essere a disposizione per le altre due sfide del girone.