L'Inter saluta Buchanan, va al Villarreal a titolo definitivo: ai nerazzurri circa 9 milioni di euro

Diciassette presenze e un gol in un anno e mezzo. L'avventura di Tajon Buchanan all'Inter è terminata dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisizione a titolo definitivo dell'esterno canadese da parte del Villarreal, società che nella seconda parte della stagione 2024/25 lo ha avuto in prestito (13 partite, 1 gol e 2 assist). Un'esperienza, quella all'Inter, condizionata dal grave infortunio subito con la frattura della tibia subita in nazionale nel luglio 2024 che lo ha tenuto ai box quasi quattro mesi.