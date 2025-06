Inter, primo allenamento a Los Angeles. Poi l'incontro con la stella Nba Kuzma

Primi passi sul campo per l'Inter, che inizia ufficialmente l'avvicinamento al debutto nel Mondiale per Club (in co-esclusiva su Mediaset). In una mattinata senza sole a Los Angeles si sono aperte dunque le sedute di allenamento che porteranno la squadra di Chivu al primo match, in programma martedì 17 alle 18:00, ora di Los Angeles, contro il Monterrey (in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno, in differita su Italia 1 alle ore 21.00).