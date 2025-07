Inter, nuova offerta per Lookman ma l'Atalanta tiene duro

Due o tre giorni, a partire da oggi, snodo già cruciale di una trattativa tanto importante quanto complicata. L'appuntamento si è tenuto in Lega Calcio, dove Beppe Marotta ha incontrato Luca Percassi e gli ha portato la nuova offerta dell'Inter per Ademola Lookman, sogno per nulla nascosto dell'estate nerazzurra. Il presidente interista ha messo sul piatto 42 milioni di euro, cui se ne potranno aggiungere tre sotto forma di bonus per arrivare a quota 45. Una proposta certamente importante, ma ancora distante dai 50 milioni che l'Atalanta continua a chiedere per far partire il proprio gioiello. C'è un accordo di massima tra i bergamaschi e il giocatore per agevolarne l'addio, ma le condizioni restano quelle.