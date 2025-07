Inter, 32 milioni dal Crystal Palace per Bisseck: il difensore non apre. Piace De Winter

Mentre il focus in entrata è tutto su Ademola Lookman, il primo obiettivo per l'attacco di Chivu, l'Inter continua a effettuare manovre anche in uscita. L'addio di Buchanan, direzione Villarreal, è praticamente certo, e presto anche in difesa potrebbe liberarsi un posto. Sì perché i nerazzurri sono disposti ad ascoltare eventuali offerte sia per Bisseck che per Pavard. Chiariamoci: non sono sul mercato, ma davanti a proposte importante l'Inter è disposta a sedersi al tavolo.