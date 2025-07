Inter-Lookman, è la settimana decisiva: Marotta e Percassi si incontreranno in Lega Serie A

C'è una nuova puntata in vista nella telenovela dell'estate di calciomercato per portare Ademola Lookman all'Inter. Dal punto di vista della trattativa non ci sono da segnalare grossi passi avanti nel weekend, con l'Atalanta che è disposta a cedere il giocatore ma per non meno di 50 milioni di euro e l'Inter che piano piano sta aumentando la propria proposta, ma senza scalfire i bergamaschi. Dopo settimane di contatti, offerte e dichiarazioni, il momento chiave potrebbe arrivare in settimana quando, in occasione dell'assemblea di Lega, il presidente dell'Atalanta Luca Percassi e Beppe Marotta si incontreranno di persona. Una nuova occasione utile per trovare un accordo, ma non è detto.