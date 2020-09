Inter, Eriksen in bilico: sacrificato per Kanté?

MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter è alla disperata ricerca del tesoretto per dare l'assalto al grande obiettivo di Conte per il centrocampo, N'Golo Kanté, e sul mercato potrebbe finire il grande acquisto di gennaio, Christian Eriksen. Suning ha necessità di fare cassa e se per il danese, pagato 27,5 milioni a gennaio, arrivasse l'offerta giusta, ecco che si potrebbe materializzare il clamoroso divorzio. In questi mesi il danese ha fatto solo intravedere la sua enorme classe e ha faticato non poco a integrarsi negli schemi di Conte.

Vendere prima di comprare. E' questa la strategia dei nerazzurri, che ora si trovano davanti a un vero e proprio bivio per quanto riguarda l'ex centrocampista del Tottenham. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', società e tecnico credono ancora che il danese possa essere un valore aggiunto nella nuova stagione e all'orizzonte non ci sono segnali di rottura, né tantomeno volontà da parte del giocatore o del club di separarsi. Ma, se in sede arrivasse un'offerta interessante, ecco che le carte in tavola potrebbero essere sparigliate, perché in fondo oggi Eriksen non è proprio un intoccabile per Conte e il tecnico salentino stravede per interpreti del ruolo più fisici e portati alla corsa e l'inserimento, come per l'appunto Vidal e Kanté.

Per il cileno è tutto fatto e si aspetta solo che il Barcellona lo liberi gratis, poi si legherà ai nerazzurri con un contratto biennale. Il restyling sulle fasce sarà ultimato con l'arrivo di Darmian dal Parma. Per quanto riguarda il quarto attaccante da affiancare a Lukaku, Lautaro e Sanchez, salgono le quotazioni di un altro ex juventino, Fernando Llorente, che il Napoli non avrebbe problemi a lasciar partire. L'ennesima soluzione low-cost, perché per il grande colpo prima si devono piazzare gli esuberi (Perisic, Joao Mario, Nainggolan e Dalbert) e sacrificare un big (oltre a Eriksen, Brozovic e Skriniar sono quelli che hanno più appeal sul mercato).

IN SPAGNA: MESSI ALLONTANA LAUTARO DAL BARCELLONA

La decisione di Leo Messi di restare al Barcellona per un'altra stagione allontana forse definitivamente Lautaro Martinez dal Barcellona. Lo scrive Marca, secondo cui nell'anno del coronavirus e dell'inevitabile austerità, il fatto di vedere Messi un anno in più da giocatore del Barça si traduce in almeno 100 milioni di euro di spesa per le casse blaugrana. Lo stipendio dell argentino, insieme al fatto che non entrerà nulla per una cessione che il club non ha nemmeno preso in considerazione, renderà quasi impossibile fare grandi acquisti. Nomi come Lautaro, Wijnaldum o Depay stanno perdendo sempre più forza per il sacrificio finanziario di avere Messi per un'altra stagione. Messi resta, ma sempre secondo Marca è probabile che alcuni dei suoi migliori amici andranno via. Tra questi c'è anche Arturo Vidal, che sembra avere le ore contate con l'Inter pronta ad accoglierlo.

