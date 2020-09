Le offerte mancano o sono basse: è lontano il tesoretto per Kanté

INTER

Chi può assicurare delle entrate di buon livello, come Skriniar, Eriksen e Brozovic, non perde occasione per dichiarare di voler rimanere a lungo in nerazzurro. Poi c'è chi è in prestito in una squadra che, pur avendo vinto la Champions League, non è disposta a spendere più di 12 milioni. E' il caso di Perisic e il Bayern Monaco. L'Inter ne vorrebbe almeno 15. C'è anche il caso di Nainggolan, che i nerazzurri vorrebbero vendere, ma che, al momento, ha aperta solo la soluzione di tornare a vestire il nerazzurro, visto che le offerte arrivate finora non hanno convinto i dirigenti, che nemmeno sono disposti a rinnovare il prestito al Cagliari.

In poche parole, bisogna fare cassa. Le offerte convincenti, al momento, però, sono davvero poche. Anche per altri rientri dai prestiti, come Dalbert e Joao Mario. Di certo, comunque, all'Inter sono convinti di riuscire a piazzare almeno i giocatori che hanno una buona quotazione, anche se starebbero ancora volentieri in nerazzurro. In qualche modo la cifra per Kanté, intorno ai 65 milioni, insomma, si riuscirà a trovare.