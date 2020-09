Inter, Eriksen: "Contento della mia scelta, spero di ripartire da zero"

LE PAROLE

Christian Eriksen non si pente di aver scelto l'Inter, ma dopo un 2020 in nerazzurro vissuto tra alti e bassi, spera in un reset in vista della prossima stagione: "Ho fatto qualche giorno di vacanza, adesso sono in Nazionale e non ho ancora avuto indicazioni su come andranno le cose nel club quando tornerò - ha detto dal ritiro della Danimarca ai microfoni di DR Sporten - Sicuramente spero che si riparta tutti da zero, poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l’allenatore. Ero abituato a essere sempre titolare, mentre ora sto vivendo una situazione nuova. Bisogna elaborarla e solo dopo guardare indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all’Inter e lo sono ancora".

Eriksen si è soffermato anche sull'analisi delle differenze tra Serie A e Premier League: “In Inghilterra si tende a tenere di più la palla, in Italia ci sono più momenti che decidono la partita. Spesso tutto si basa sul rubare palla e ripartire, quindi ovviamente mi sono dovuto abituare a un calcio diverso. Non so se il calcio italiano sia migliore o peggiore, ci sono stato solo per sei mesi, mentre in Inghilterra ho giocato per più di sei anni, lì mi ero adattato completamente. Ora devo fare lo stesso in Italia. Ho avuto un periodo di ambientamento, ora spero di andare al massimo quando comincerà la nuova stagione. Sicuramente il coronavirus non è stato il massimo mentre mi stavo destreggiando con una nuova cultura, un nuovo paese e un nuovo calcio. Sono stati sette mesi particolari”.