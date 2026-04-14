Inter, Chivu per la storia: lo scudetto da giocatore e allenatore manca da 88 anni

A differenza del Milan, che spesso ha affidato la panchina a glorie del passato rossonero, l’Inter ha quasi sempre pescato i suoi allenatori altrove. L’ultimo scudetto è stato vinto da Simone Inzaghi, che in nerazzurro non ha mai giocato, quello precedente da Antonio Conte che come abbiamo visto appartiene all’esclusivo club dei vincitori bifronti ma che per l’Inter era stato sempre e solo un avversario. José Mourinho, protagonista del Triplete 2009-10, non ha avuto un passato da calciatore rilevante, Il suo predecessore, Roberto Mancini, ha vinto tre titoli da allenatore ma – per poco – non ha vestito la maglia nerazzurra. Il penultimo giorno del mercato autunnale 1996-97, durante una cena in un appartamento della famiglia Moratti in zona Porta Venezia, il Mancio aveva promesso con una stretta di mano al presidente dell’Inter che avrebbe firmato la mattina seguente. La notte gli portò consiglio e all’alba decise di restare alla Sampdoria fino alla fine della stagione.