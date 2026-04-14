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Inter, Chivu per la storia: lo scudetto da giocatore e allenatore manca da 88 anni

Nella storia dell'Inter ci era riuscito solo Armando Castellazzi nel 1937-38, Juve (Conte) e Milan (Ancelotti, Capello, Liedholm) sono più abituate

di Enzo Palladini
14 Apr 2026 - 08:07
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Cristian Chivu è molto vicino a un’impresa che in casa Inter non riesce da 88 anni: quella di vincere lo scudetto sia da giocatore che da allenatore. L’ultimo (e in realtà unico) a riuscirci fu Armando Castellazzi nella stagione 1937-38, dopo avere trionfato da calciatore nel 1929-30, quattro anni prima di laurearsi campione del mondo con la Nazionale italiana. Volendo, anche Virgilio Fossati vinse il campionato 1909-10 da allenatore-giocatore, ma quando la figura del tecnico non era ancora ben delineata. Nel curriculum di Chivu giocatore ci sono tre titoli italiani consecutivi vinti coi nerazzurri: 2007-08, 2008-09. 2009-10. Ora potrebbe arrivare appunto il primo da allenatore.

Il club esclusivo: chi ha vinto lo scudetto da calciatore e tecnico?

 La conquista dello scudetto consentirebbe all’allenatore romeno (ma ormai italiano d’adozione) di entrare in un ristrettissimo club che negli ultimi 50 anni comprende solamente quattro personaggi di primissimo piano nella storia del calcio italiano: Antonio Conte (5 scudetti da giocatore + 3 da allenatore con la Juve), Carlo Ancelotti (2+1 con il Milan), Fabio Capello (1+4 con il Milan) e Nils Liedholm (4+1 sempre con il Milan). Capello sul campo avrebbe anche raddoppiato con la Juventus, ma il titolo 2004-05 è stato revocato per Calciopoli.

Il retroscena su Roberto Mancini: quella firma mancata nel 1996

 A differenza del Milan, che spesso ha affidato la panchina a glorie del passato rossonero, l’Inter ha quasi sempre pescato i suoi allenatori altrove. L’ultimo scudetto è stato vinto da Simone Inzaghi, che in nerazzurro non ha mai giocato, quello precedente da Antonio Conte che come abbiamo visto appartiene all’esclusivo club dei vincitori bifronti ma che per l’Inter era stato sempre e solo un avversario. José Mourinho, protagonista del Triplete 2009-10, non ha avuto un passato da calciatore rilevante, Il suo predecessore, Roberto Mancini, ha vinto tre titoli da allenatore ma – per poco – non ha vestito la maglia nerazzurra. Il penultimo giorno del mercato autunnale 1996-97, durante una cena in un appartamento della famiglia Moratti in zona Porta Venezia, il Mancio aveva promesso con una stretta di mano al presidente dell’Inter che avrebbe firmato la mattina seguente. La notte gli portò consiglio e all’alba decise di restare alla Sampdoria fino alla fine della stagione.

Esauriti gli scudetti del nuovo Millennio, si torna indietro al 1988-89, con Giovanni Trapattoni che non ha mai giocato nell’Inter (era anzi avversario nel derby con la maglia rossonera), così come Eugenio Bersellini campione d’Italia 1979-80, mai salito sopra Monza e Lecce da calciatore. Giovanni Invernizzi (scudetto 1970-71) era un uomo del club, che accettò la panchina solamente perché aveva l’appoggio dei senatori dello spogliatoio. Helenio Herrera, vincitore di 3 scudetti negli anni Settanta, non aveva mai giocato in Italia (e sulla sua carriera da calciatore non c’è mai stata grande chiarezza). Poi si torna indietro ai pionieri: Alfredo Foni re del catenaccio (scudetti 1954-55 e 1955-56) aveva vinto uno scudetto da giocatore ma con la Juve, Tony Cargnelli aveva fatto il calciatore solo in Austria, Arpad Weisz aveva giocato una stagione nell’Inter a fine carriera, ma senza vincere. A questa retrospettiva manca il titolo 1919-20, quando però alla casella “allenatore” troviamo il dirigente Francesco Mauro e l’ex arbitro Nino Resegotti.

Non solo scudetto: Chivu punta al "double" con la Coppa Italia

 Ovviamente giocatori e tifosi hanno tutto il dritto di toccare ferro, ma questo può essere un altro asterisco importante nella bacheca di Chivu, che sta vincendo lo scudetto alla prima stagione affrontata dall’inizio come capo allenatore. E per aggiungere ulteriori meriti, bisogna anche ricordare che in mezzo tra gli scudetti vinti da calciatore e quello che può vincere da allenatore, troviamo anche il titolo Primavera 2021-22 sempre con l’Inter. Ulteriore upgrade: può vincere anche la Coppa Italia che ha già conquistato due volte da calciatore con i colori nerazzurri. Mancherebbe poi la Champions League, ma di quello si riparlerà poi.

Inter, la festa scudetto comincia sul prato del Sinigaglia: Chivu è scatenato

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