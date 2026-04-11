L'Inter ha sopravanzato la Juve per Muharemovic: c'è il sì del difensore, una contropartita nell'affare

Si prospetta un'estate di grande movimento in casa Inter. I nerazzurri a fine stagione amplieranno il processo di rinnovamento già in parte cominciato un anno fa. Al centro dei ragionamenti dei vertici di Viale della Liberazione c'è la difesa. Il reparto infatti perderà almeno tre pedine fondamentali nelle ultime tre stagioni: Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, tutti con il contratto in scadenza a giugno. Il ds Ausilio sta cercando i sostituti (nella lunga lista ci sono anche Solet e Gila ad esempio), e nelle ultime settimane un nome sarebbe balzato in pole. Quello di Tarik Muharemovic, in forza al Sassuolo, e protagonista anche con la sua Bosnia contro l'Italia.