L'Inter ha sopravanzato la Juve per Muharemovic: c'è il sì del difensore, una contropartita nell'affare
Il bosniaco ha dato priorità ai nerazzurri che devono assolutamente rinnovare il reparto arretrato
Si prospetta un'estate di grande movimento in casa Inter. I nerazzurri a fine stagione amplieranno il processo di rinnovamento già in parte cominciato un anno fa. Al centro dei ragionamenti dei vertici di Viale della Liberazione c'è la difesa. Il reparto infatti perderà almeno tre pedine fondamentali nelle ultime tre stagioni: Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, tutti con il contratto in scadenza a giugno. Il ds Ausilio sta cercando i sostituti (nella lunga lista ci sono anche Solet e Gila ad esempio), e nelle ultime settimane un nome sarebbe balzato in pole. Quello di Tarik Muharemovic, in forza al Sassuolo, e protagonista anche con la sua Bosnia contro l'Italia.
I nerazzurri sono davanti alla concorrenza, soprattutto alla Juventus che detiene il 50% della rivendita del 23enne. Un vantaggio non da poco per i bianconeri che potrebbero quindi pagare la metà del prezzo che ne fa il Sassuolo, ossia circa 30 milioni di euro. Al momento, fa sapere Matteo Moretto, lo stesso difensore ha messo l'Inter davanti a tutti. E così presto potrebbe partire la trattativa tra i nerazzurri e il Sassuolo, due club che si conoscono bene e che più volte hanno intavolato affari. Non è da escludere che il Sassuolo, bravo nel far crescere i giovani, decida di aprire all'ipotesi di inserire una contropartita nella trattativa per abbassare la parte di un'operazione tutt'altro che banale.