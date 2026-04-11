MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter ha sopravanzato la Juve per Muharemovic: c'è il sì del difensore, una contropartita nell'affare

Il bosniaco ha dato priorità ai nerazzurri che devono assolutamente rinnovare il reparto arretrato

11 Apr 2026 - 13:22
videovideo

Si prospetta un'estate di grande movimento in casa Inter. I nerazzurri a fine stagione amplieranno il processo di rinnovamento già in parte cominciato un anno fa. Al centro dei ragionamenti dei vertici di Viale della Liberazione c'è la difesa. Il reparto infatti perderà almeno tre pedine fondamentali nelle ultime tre stagioni: Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, tutti con il contratto in scadenza a giugno. Il ds Ausilio sta cercando i sostituti (nella lunga lista ci sono anche Solet e Gila ad esempio), e nelle ultime settimane un nome sarebbe balzato in pole. Quello di Tarik Muharemovic, in forza al Sassuolo, e protagonista anche con la sua Bosnia contro l'Italia.

Leggi anche

Lautaro 20 giorni out, Calha 'chiama' i leader a raccolta: "Quando non c’è manca ma non c’è solo lui"

I nerazzurri sono davanti alla concorrenza, soprattutto alla Juventus che detiene il 50% della rivendita del 23enne. Un vantaggio non da poco per i bianconeri che potrebbero quindi pagare la metà del prezzo che ne fa il Sassuolo, ossia circa 30 milioni di euro. Al momento, fa sapere Matteo Moretto, lo stesso difensore ha messo l'Inter davanti a tutti. E così presto potrebbe partire la trattativa tra i nerazzurri e il Sassuolo, due club che si conoscono bene e che più volte hanno intavolato affari. Non è da escludere che il Sassuolo, bravo nel far crescere i giovani, decida di aprire all'ipotesi di inserire una contropartita nella trattativa per abbassare la parte di un'operazione tutt'altro che banale.  

inter
muharemovic
juventus

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Inter

Moncef Zekri

Tifa Milan, lo vuole l'Inter: chi è Zekri, l'esterno sinistro paragonato ad Hakimi

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Calha, quando c'è altra musica: ora l'addio non è più scontato e l'Inter pensa al rinnovo

Barça, non c'è solo Bastoni nel mirino: "I blaugrana si sono informati su uno juventino..."

Nico Paz a cena con Zanetti e Milito: i tifosi dell'Inter tornano a sognare

Inter, guarda Diaby: il francese perde la testa e scalcia l'avversario nelle parti intime

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:47
Lazio: Grosso o Pisacane se Sarri saluta
12:34
Sarri, futuro tutto da scrivere: in ballo 11 milioni. E alla finestra c'è la Fiorentina
12:21
Il Barcellona non molla Lewandowski: offerto il rinnovo, Milan e Juve alla finestra
22:22
Inter, scatto Muharemović: il Sassuolo apre all'inserimento di una contropartita
21:27
Ranieri, bordate a Gasperini: "Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Mercato? Era d'accordo sugli acquisti"